Экономика
Кудрин раскритиковал стоящую миллиарды информатизацию министерствLenta.ru 10:24
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал электронные базы российских министерств и ведомств очень слабыми, хотя на них ежегодно тратятся миллиарды рублей. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости.
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В большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться.
— Алексей Кудрин, российский политикКрасная весна 09:55
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