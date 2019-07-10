В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

Шоу-бизнес Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.

Экономика «Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Футбол «Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.

Экономика МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация «утюжит» боевиков в Латакии Российская и сирийская авиация нанесла массированный удар по позициям исламистов в провинциях Латакия и Идлиб.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Наука Ученые разработали новый способ похудения Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.

Политика Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Экономика PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.

Происшествия Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Происшествия Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец» Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.