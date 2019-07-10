Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиянМосковский Комсомолец вчера в 05:37

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в его ведомстве считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о росте на 1% реальных доходов россиян в текущем году.
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Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.
Интерфаксвчера в 05:12

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Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

РБКвчера в 06:43

Счетная палата считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности

Эхо Москвывчера в 06:30

Кудрин считает оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году на 1%

ТАССвчера в 04:45

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз роста реальных доходов россиян на 1%

Коммерсантъвчера в 05:17

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

Интерфаксвчера в 05:12

Прогноз по росту реальных доходов россиян в Счетной палате считают слишком оптимистичным

Финмаркетвчера в 05:09

Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян

Ведомостивчера в 05:31
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman

Обновлено вчера в 09:14
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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
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Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
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Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Финансы

Рынок криптовалют потерял $40 млрд за сутки. Bitcoin подешевел на 11%

В четверг, 11 июля, капитализация рынка криптовалют опустилась до отметки в $313 млрд, за прошедшие сутки она снизилась на $41 млрд.
Обновлено в 03:01
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Лобода прокомментировала фото обнажённой Королёвой

Светлана Лобода прокомментировала обнажённую стойку на руках Наташи Королёвой.
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Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии

В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле

Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих учениях в республике.
Обновлено в 03:03
Транспорт

Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Иркутской области выросло число пропавших без вести после наводнения

Обновлено вчера в 23:44
Общество

Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ

По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров зарабатывает на рекламе в 6 раз больше Ольги Бузовой

Отлично зарабатывают спортсмены, в особенности футболисты, актеры и певцы. Традиционно высокая планка – у Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.
Обновлено в 02:52
Игры

Приём заявок на коллекционное издание Cyberpunk 2077 начнётся 16 июля

Приём заказов начнётся 16 июля во всех участвующих в акции магазинах. Количество комплектов ограничено.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене

Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
Обновлено вчера в 10:27
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Бузова получила травму на съёмках «Форт Боярд»

Звезда призналась, что участие в телеигре далось ей непросто. Ольга Бузова приняла участие в телеигре "Форт Боярд".
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«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
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Экономика

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Об интересе «Почты России» к бизнес-центру в комплексе «Искра-парк» на Ленинградском проспекте «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки: госпредприятие претендует на большую офисную часть объекта.
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Происшествия

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года при пожаре в частном доме в другом населённом пункте Кизлярского района Дагестана, селе Кардоновка, погибли два человека.
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Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов, касающихся Чернобыльской зоны.
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