Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиянМосковский Комсомолец вчера в 05:37

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в его ведомстве считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о росте на 1% реальных доходов россиян в текущем году.
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Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.
Интерфаксвчера в 05:12

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Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

РБКвчера в 06:43

Счетная палата считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности

Эхо Москвывчера в 06:30

Прогноз по росту реальных доходов россиян в Счетной палате считают слишком оптимистичным

Финмаркетвчера в 05:09

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз роста реальных доходов россиян на 1%

Коммерсантъвчера в 05:17

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

Интерфаксвчера в 05:12

Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян

Ведомостивчера в 05:31

Кудрин считает оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году на 1%

ТАССвчера в 04:45
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Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

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Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Меркель опять стало плохо на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Авто

Bentley представил концепт EXP 100 GT

Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Политика

Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда

Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Колонна украинского губернатора Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой был глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел, об этом сообщили украинские СМИ.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»

Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Футбол

Георге Хаджи: Янис примет решение о новом клубе до пятницы

Экс футболист «Барселоны» и «Реала», а ныне главный тренер «Вииторули» рассказал об уходе капитана команды, своего сына Яниса в другой клуб.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено вчера в 11:47
Энергетика

Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы

Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках

Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста

Обновлено вчера в 08:32
Политика

Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал предположительные сроки продвижения в вопросе освобождения журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 15:14
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