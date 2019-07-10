В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.

с чего всё началось

Пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели.

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично. Такое мнение в ходе заседания Совета Федерации выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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