Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиянРБК вчера в 06:43
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично. Такое мнение в ходе заседания Совета Федерации выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.Интерфаксвчера в 05:12
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Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз роста реальных доходов россиян на 1%
Коммерсантъвчера в 05:17
Прогноз по росту реальных доходов россиян в Счетной палате считают слишком оптимистичным
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