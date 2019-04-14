Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВПГазета.Ru 12:19

Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен.

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

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