Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВПГазета.Ru 12:19
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
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Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен.
— Алексей Кудрин, российский политикГазета.Ru 12:19
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