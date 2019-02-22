Экономика
Кудрин призвал освободить регионы от взносов в ФОМС за неработающихРИА Новости 06:51
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным передать на федеральный уровень уплату страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население. Сейчас такие взносы выплачиваются из бюджетов регионов.
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Кудрин прокоментировал идею освободить регионы от взносов в ФОМС за безработных
Rambler News Service08:09
Кудрин поддержал идею передачи соцвзносов в ФОМС за неработающих на федеральный уровень
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