Экономика
Кудрин призвал освободить регионы от взносов в ФОМС за неработающихРИА Новости 06:51
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным передать на федеральный уровень уплату страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население. Сейчас такие взносы выплачиваются из бюджетов регионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин поддержал идею передачи соцвзносов в ФОМС за неработающих на федеральный уровень
Парламентская газета06:48
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Обновлено в 01:03
Общество
С начала года ЦБ выявил 61 финансовую пирамиду
По словам главы департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, в I квартале была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 05:38
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
МВД завершило расследование «кокаинового дела»
МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:03
Политика
Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке производства
Винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство на длительный срок по причине дефицита винной бутылки.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Технологии
Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет
Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи
Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Гаджеты
До конца года ожидается выход наушников Apple AirPods 3
Беспроводные наушники Apple AirPods второго поколения были представлены всего месяц назад, но источник утверждает, что до конца выйдет модель AirPods 3. Одной из особенностей Apple AirPods 3 будет функция шумоподавления.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Футбол
«Сочи» обыграл «Луч», «Химки» победили «СКА-Хабаровск»
«Сочи» и «Химки» добились побед в своих выездных матчах на Дальнем Востоке в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
В Москве сотрудники полиции задержали 52-летнюю женщину, которая вынесла икону «Взыграние младенца» из храма Всемилостивого Спаса во время службы.
Обновлено в 06:57