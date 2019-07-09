Экономика

Кудрин предупредил об опасности роста потребкредитованияВестник Кавказа вчера в 08:10

"Критическая черта еще не перейдена", - отметил он, предупредив при этом, что "ситуация требует постоянного анализа". Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году потребительское кредитование выросло на 20%, указав, что это "очень большая цифра".
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