Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

РИА Новости09:40

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

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Lenta.ru13:07

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
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Баскетбол

Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

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В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

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Политика

Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём

Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
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Происшествия

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом

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Футболист сборной России Комличенко стал отцом

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Обновлено в 08:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

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Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу

В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Энергетика

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%

В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.
Обновлено в 13:51
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
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Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

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Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
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Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
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Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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