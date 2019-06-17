Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%

РИА Новости14:42

«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»

Фонтанка.Ру11:01

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

РБК14:00

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Газета.Ru13:31

Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности

Ведомости11:53

Кудрин подготовил предложения для борьбы с бедностью

News.ru15:04

Кудрин указал на недостаточную эффективность обратной связи между властью и бизнесом

ТАСС12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Обновлено в 14:58
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика

Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив

13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Политика

Евросоюз обеспокоен вызовами безопасности в Черном море

Представители Европейского союза заявили об обеспокоенности вызовами безопасности в акватории Черного моря.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством

Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Авто

УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»

Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX

Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Политика

У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко

Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное