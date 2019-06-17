Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Политика Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

Авто Средний возраст автомобилей с пробегом в регионах РФ Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет.

Политика Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

Спорт В Кремле прокомментировали задержание Платини Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".

Политика Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Политика Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов посетил с женой Норвегию вместо Мальдив Вместо Мальдив пара решила посетить Норвегию, поскольку в этой стране достаточно уникальная природа.

Происшествия СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Происшествия Женщину изнасиловали в ресторане в центре Москвы В одном из ресторанов в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину, передает РЕН ТВ.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Политика В МИД Украины припугнули ЕС газовым кризисом В интервью Bloomberg замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что европейцы могут столкнуться с газовым кризисом, если Киев и Москва не достигнут соглашения по транзиту на топливо, договор прекратит действовать в конце текущего года.

Здоровье Батарейки, монеты и магнитные шарики. Хирурги МОНИКИ рассказали, что находят у детей Если ребенок проглотит такую батарейку, то вскоре батареечный герметик разрушится, и электролит беспрепятственно проникнет в просвет пищевода или желудка, вызвав тяжелейшие ожоги, ощелачивание электрохимическим процессом разрядки, некроз, вызванный сдавлением.

Происшествия Исполнительного директора Фонда кино избили в Москве В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, в настоящее время злоумышленников ищут правоохранительные органы.

Происшествия Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Финансы Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль В среду, 19 июня, по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будет озвучено решение об уровне процентной ставки в США.

Происшествия СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Футбол «Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Политика Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.

Происшествия Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».

Политика Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.