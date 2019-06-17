Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Авто
Средний возраст автомобилей с пробегом в регионах РФ
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет.
Обновлено в 03:50
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Спорт
В Кремле прокомментировали задержание Платини
Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
Обновлено в 05:30
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Политика
Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Обновлено в 05:53
Политика
Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов посетил с женой Норвегию вместо Мальдив
Вместо Мальдив пара решила посетить Норвегию, поскольку в этой стране достаточно уникальная природа.
Обновлено в 04:25
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Женщину изнасиловали в ресторане в центре Москвы
В одном из ресторанов в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика
В МИД Украины припугнули ЕС газовым кризисом
В интервью Bloomberg замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что европейцы могут столкнуться с газовым кризисом, если Киев и Москва не достигнут соглашения по транзиту на топливо, договор прекратит действовать в конце текущего года.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Батарейки, монеты и магнитные шарики. Хирурги МОНИКИ рассказали, что находят у детей
Если ребенок проглотит такую батарейку, то вскоре батареечный герметик разрушится, и электролит беспрепятственно проникнет в просвет пищевода или желудка, вызвав тяжелейшие ожоги, ощелачивание электрохимическим процессом разрядки, некроз, вызванный сдавлением.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Исполнительного директора Фонда кино избили в Москве
В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, в настоящее время злоумышленников ищут правоохранительные органы.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Финансы
Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль
В среду, 19 июня, по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будет озвучено решение об уровне процентной ставки в США.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов
"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки.
Обновлено в 04:45
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии
Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».
Обновлено в 05:27
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика
Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.
Обновлено в 01:44