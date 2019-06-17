Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Газета.Ru01:03

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

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Кудрин прокомментировал ситуацию с бедностью в России

RT на русскомвчера в 17:03

Кудрин не исключил «социального взрыва» в России

РИА Новостивчера в 17:59

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News.ruвчера в 15:04

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

РБКвчера в 14:00

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12
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Общество

Названы города с наибольшим числом невест

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Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

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Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

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Обновлено в 02:54
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Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

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Общество

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Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
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Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено вчера в 14:31
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Прокуратура подтвердила законность передачи острова Карагинского под охотугодья

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края провело аукцион по передаче острова Карагинского под охотугодья без грубых нарушений.
Обновлено в 02:29
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Мошенничества с купюрами «банка приколов» с русскими надписями начали совершать в Финляндии

Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из «банка приколов», на которых были надписи на русском языке.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Путин подписал закон о «пьяных» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Финансы

Swedbank отстранил от работы гендиректора и финдиректора эстонского подразделения

Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении.
Обновлено в 02:59
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума

Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.
Обновлено в 03:40
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
ЖКХ

Героев России освободили от взносов за капремонт

Категории льготников, освобожденных от взносов за капитальный ремонт и платы за пользование жилым помещением, расширили.
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И

Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Обновлено в 01:51
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
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В Госдуме разрабатывают законопроект о наказании за домогательства

Обновлено вчера в 21:55
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Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения

Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
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Назван главный способ сокращения курения

Работа посвящена влиянию налогового регулирования на потребление табака, однако может быть актуальна для кампаний по снижению потребления вредных продуктов из «индустрии греха».
Обновлено вчера в 21:28
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