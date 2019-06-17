Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин не исключил «социального взрыва» в России

РИА Новостивчера в 17:59

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

Кудрин прокомментировал ситуацию с бедностью в России

RT на русскомвчера в 17:03

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Газета.Ru01:03

Кудрин подготовил предложения для борьбы с бедностью

News.ruвчера в 15:04

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

РБКвчера в 14:00

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Политика

В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту

Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Кино

Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину

Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Технологии

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов

На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

Обновлено в 00:14
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Политика

Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины

Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой

Обновлено вчера в 06:08
Общество

Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами

Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС - Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
Общество

На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город храбрых»

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Футбол

Джонс и Гаскойн воссоздали знаменитое фото

Обновлено в 02:48
Здоровье

На Сахалине начали готовить сестер милосердия

Обновлено в 01:45
Футбол

Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» сменит экипаж

Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.
Обновлено в 01:00
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).
Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное