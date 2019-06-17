Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»
Фонтанка.Рувчера в 11:01
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В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
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Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
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Финансы
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Обновлено вчера в 21:04
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
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Общество
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Аналитики рассказали о будущем доллара
Несмотря на периодически происходящие откаты назад, тенденция сформировалась весьма явная: доллар США прибавил более 10 процентов за прошедший год к основным мировым валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС США, отмечают аналитики FxPro.
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Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
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Спорт
Зеппельт — о скандале в Чувашии: допинговая культура не поменялась
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 17:17
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Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
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В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
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Обновлено вчера в 17:52
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Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
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