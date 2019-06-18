Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru 17 июня в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
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Обновлено вчера в 12:11
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Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Новая прошивка EMUI приносит большое количество улучшений на Huawei P30 Pro
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Обновлено вчера в 15:00
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Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Обновлено вчера в 22:36
Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
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Политика
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Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
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Общество
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Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
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Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
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Обновлено вчера в 14:51
Космос
Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня
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Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Происшествия
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Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
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Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
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Обновлено 17 июня в 23:00