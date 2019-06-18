Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве» из-за бедности

Коммерсантъ15:42

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

Кудрин скорректировал высказывание о «социальном взрыве»

News.ru10:18

Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»

Газета.Ru10:16

Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

РИА Новости09:40

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

РБК12:42

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
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Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Футбол

Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Футбол

Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Обновлено в 16:59
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Экономика

Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтении

Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Технологии

«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей

Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Политика

Трамп: США и Китай начнут переговоры до встречи на G20 в Японии

Представители США и Китая начнут переговоры до встречи лидеров двух стран на G20 в Японии - Трамп в Twitter.
Обновлено в 09:50
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Политика

Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Украина планирует частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом — об этом сказано в плане развития компании "Укрзалізниця".
Обновлено в 10:26
Футбол

Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Политика

Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Общество

Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан

Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия за апрель текущего года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 1,6 миллиард долларов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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