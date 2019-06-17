Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Украинка Ирина Баракат, годом ранее обратившаяся на "Прямую линию" президента Путина, рассказала о своей жизни в России.
Обновлено в 22:32
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено в 22:59
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Экономика
В Новокузнецке готовят огромный скачок цен на коммунальные услуги
Основная суть в том, что если стоимость ЖКУ (сюда входят обеспечение холодной и горячей водой, водоотведение, отопление, электричество, газ, обращение с мусором) увеличивается, она не может вырасти больше, чем это установлено индексом.
Обновлено в 07:31
Здоровье
На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:27
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Алибасов отверг версию о своем отравлении
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено в 15:25
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
Новый штраф ввели в России для любителей пикников
Напомним, что режим ЧС вводят при крупных природных пожарах. В это время людям запрещено посещать леса.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
Обновлено в 23:22
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 21:44
Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Ирак против несогласованного нахождения иностранных военных в стране
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что зарубежные войска не могут присутствовать на территории страны без согласования с иракским правительством.
Обновлено в 22:27
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 19:32
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30