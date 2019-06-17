Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве» из-за бедности

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Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

РИА Новости09:40

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
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