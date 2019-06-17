Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике
Оценить1560
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Культура
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы.
Обновлено в 20:34
Авто
Nissan поделится с Авто.ру данными о подержанных автомобилях
Обновлено в 04:33
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Общество
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
Выпускников призвали не запускать воздушные шары
Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
Футбол
Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки
Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:33
Интернет
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Общество
Нет договора - нет воды. Жители Вихоревки и новая ресурсоснабжающая организация ищут общий язык
С 1 мая в Вихоревке начала работу новая управляющая компания, которая в том числе является поставщиком воды для летнего водопровода.
Обновлено в 04:27
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Баскетбол
ЦСКА объявил об уходе Нандо Де Коло
Московский ЦСКА объявил о расставании с 31-летним французским защитником Нандо Де Коло, контракт которого с клубом истек.
Обновлено в 09:33
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Экономика
В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты
Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено в 18:03
Интернет
Facebook анонсировал свою криптовалюту Libra
Пока проект находится на ранней стадии. На первом этапе запуска проекта криптовалюту Libra можно переводить между пользователями.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Футбол
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи
Как сообщает Франс Пресс, накануне Платини был задержан во французском Нантере.
Обновлено в 20:06