Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве» из-за бедности

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Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

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Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»

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Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
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В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

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Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.
Обновлено в 22:22
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Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

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Происшествия

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Происшествия

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Сколько правды в сериале «Чернобыль»?

Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Обновлено 16 июня в 12:04
Общество

Шесть выпускников в Забайкалье получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому

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Обновлено в 22:31
Авто

Названы цены на обновленный Subaru Outback в России

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Обновлено в 22:16
Общество

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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Политика

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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
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Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 20:25
Гаджеты

Стала известна европейская цена смартфона Samsung Galaxy S10 5G

Ресурсу MySmartPrice удалось узнать стоимость Galaxy S10 5G. Аппарат будут предлагать за 1249 евро.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Перехваченный Су-27 вблизи Крыма B-52 аварийно сел

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Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Общество

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено в 20:10
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В Китае пять человек погибли из-за горного обвала

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