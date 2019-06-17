Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru 17 июня в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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