Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru 17 июня в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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