Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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В Госдуме посоветовали Кудрину, как избежать социального взрыва из-за бедности

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Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
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IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.
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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

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Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей

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Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
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Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,32 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8238 рубля.
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Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
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Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
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Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
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Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
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С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который разрешает Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы и совместно проживающим с ними членам семей не платить взносы за капитальный ремонт жилья.
Обновлено в 03:54
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Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой

Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Коммерсант из Нижнего Тагила прописал 10 тысяч мигрантов

Стало известно, что с 2015 по 2018 годы бизнесмен как физическое лицо фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении на улице Индустриальной более 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 04:36
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В Грязях ввели карантин по бешенству

Постановлением администрации Липецкой области в городе Грязи введен карантин по бешенству.
Обновлено в 04:23
Политика

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Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
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Обновлено в 01:53
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Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
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В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

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Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы

Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
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Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Обновлено вчера в 17:01
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Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
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Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
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Новое решение позволит банкам в сжатые сроки и с минимальными затратами автоматизировать подготовку управленческой отчетности на RCPM-платформе «Контур» версии 4.0.
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Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
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