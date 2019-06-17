Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Политика
Иран решил отказаться от части обязательств по ядерной сделке
Ранее News.ru писал, что Москва с пониманием отнеслась к решению Тегерана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке, но призвала воздержаться от дальнейших шагов в данном направлении.
Обновлено в 05:49
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Общество
Предупреждающий знак с изображением ежа появится на британских дорогах
Новый предупреждающий знак с изображением ежа появится в ближайшее время на британских автодорогах.
Обновлено в 18:40
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Футбол
Сергей Прядкин: «Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей»
Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Политика
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав
В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Кино
Фестиваль турецкого кино стартовал в Северной столице
Неделя турецких фильмов проходит впервые.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Пожар на продуктовом складе на Речном вокзале в Москве потушен
Пожарные потушили возгорание на продуктовом складе на Северном речном вокзале в Москве.
Обновлено в 17:19
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Заключенный захватил заложницу в тюрьме Германии
Инцидент произошел в исправительном учреждении города Любек. Заключенный захватил в заложники сотрудницу тюрьмы.
Обновлено в 17:03
Футбол
Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года
Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:50
Футбол
Сборная России примет Шотландию в «Лужниках»
Обновлено в 06:12