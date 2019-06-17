Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин подготовил предложения для борьбы с бедностью

News.ruвчера в 15:04

Кудрин не исключил «социального взрыва» в России

РИА Новостивчера в 17:59

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

Газета.Ruвчера в 16:15

Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в РФ из-за бедности

Известиявчера в 22:12

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

РБКвчера в 14:00

«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»

Фонтанка.Рувчера в 11:01

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАССвчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки

Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Экспортеры Якутии будут представлены в бондовой зоне Харбина

Республика в ближайшее время планирует представить в Харбинской комплексной бондовой зоне производителей Саха-чая, дикоросов и пушнины, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено вчера в 16:36
Музыка

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе прибыл в расположение «Спартака»

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака".
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Культура

Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею

Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса

В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня

На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено 16 июня в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное