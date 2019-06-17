Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»
Фонтанка.Рувчера в 11:01
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Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
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