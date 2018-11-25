Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.

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