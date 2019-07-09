Экономика
Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 годуПРАЙМ вчера в 17:20
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году. В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ.
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Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти 5 марок приходится 53% всех продаж на рынке.
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В Кремле подобрали слова к оскорблению Путина на грузинском телеканале
Оскорбление президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2» является «абсолютным безумием».
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Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
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Происшествия
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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
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Специалисты рассказали, как предотвратить у подростков возникновение интереса к вредным привычкам, а также уберечь его от «плохих компаний» раннего начала половой жизни.
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Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Бразильский Ford Bronco получил экстремальную спецверсию Trail
Бразильский Ford Bronco называется Troller T4, и он только что получил свежую версию «Trail», в основе которой лежит укороченная версия платформы пикапа Ford Ranger.
Обновлено вчера в 09:22
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
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Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста
В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
Обновлено в 03:21
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Обновлено в 03:41
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
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Происшествия
«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом
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Авто
Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболу
По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира.
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В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
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Происшествия
В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок
В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок.
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Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Обновлено вчера в 22:20