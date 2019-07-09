Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году. В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ.

Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 году

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