Экономика

Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 годуПРАЙМ вчера в 17:20

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году. В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ.
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