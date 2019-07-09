Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.

Шоу-бизнес Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки» После небольшого перерыва Яна Рудковская возобновила любимую многими своими поклонниками рубрику «Мои завтраки», в которой продюсер демонстрирует шикарную сервировку стола, как и чем она питается по утрам.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Происшествия Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.

Политика Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на майдане Незалежности в 2014 году.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Происшествия Суд отправил на принудительное лечение бросавшего банки с зажигательной смесью у здания Совета Федерации Тверской районный суд направил жителя столицы Сергея Прибылова, который кидал банки с зажигательной смесью рядом со зданием Совета Федерации, на принудительное лечение.

Политика Курс грузинского лари обновил антирекорд Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.

Политика СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Общество Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.

Наука Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.

Экономика Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство» Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Гаджеты Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8 Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, кому достанется все его имущество Известный продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о том, что он якобы лишил наследства единственного сына.

Транспорт Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Политика Умер американский миллиардер, экс-кандидат в президенты Росс Перо Американский бизнесмен Росс Перо умер во вторник на 90-м году жизни, сообщает Bloomberg.