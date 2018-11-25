Финансы
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Комсомольская правда13:26
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Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 12:34
Финансы
Биткоин потерял более 10% стоимости за сутки
Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%, опустившись ниже психологической отметки в четыре тысячи долларов.
Обновлено в 12:45
Финансы
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 14:04
Финансы
Экономист Никита Исаев: «Параметры бюджета Москвы впечатляют»
Как сообщил агентству «Ридус», Никита Исаев, экономист, председатель Президиума политсовета партии «Родина», директор Института актуальной экономики, параметры бюджета Москвы впечатляют: доходы уже в 2019 году запланированы в объёме 2,326 трлн. рублей, расходы - 2,602 трлн. рублей.
Обновлено в 18:59
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Доллар подорожал на Московской бирже на 70 копеек
Курс доллара на Московской бирже вырос на 70 копеек по фиксингу на 21:30 по московскому времени. Доллар стоит 66,33 рубля вечером в пятницу.
Обновлено 23 ноября в 14:23
Финансы
Биржи Европы восстанавливаются после снижения днем ранее
Основные европейские биржи растут в пятницу, восстанавливаясь после снижения днем ранее, при этом рост ограничивает сохраняющаяся неопределенность по ряду внутренних политических вопросов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 23 ноября в 13:05
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 17:13
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Россия в ближайшие годы останется главным покупателем золота в мире
Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Курс доллара нацелен на прорыв ниже минимума ноября
Курс доллара и евро демонстрирует апатичное поведение вследствие низкого индекса волатильности на мировых рынках 22 ноября.
Обновлено 23 ноября в 03:55
Финансы
НПФ попросили ЦБ сохранить систему резервирования фондов
Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) попросила ЦБ сохранить формирование резервов по обязательному пенсионному страхованию, следует из письма главы АНПФ Сергея Белякова директору департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кириллу Пронину (копия письма есть в распоряжении RNS).
Обновлено 23 ноября в 12:09
Финансы
Венесуэла потеряла 400 млрд долларов из-за системы контроля обмена валюты
Страна несколько лет переживает острый социально-экономический кризис.
Обновлено вчера в 02:09