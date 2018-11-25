В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год

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