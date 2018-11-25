Финансы
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Комсомольская правда13:26
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Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 21:59
Финансы
Биткоин потерял более 10% стоимости за сутки
Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%, опустившись ниже психологической отметки в четыре тысячи долларов.
Обновлено в 12:45
Финансы
Что удержит рубль от обвала на новой неделе
Центральный банк России установил следующий курс валют на 26 ноября: доллар США составляет 65,66 рубля, евро 74,93 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 26 ноября выгодно приобрести в банке Приморье за 66,57 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 66,27 рубля за один доллар.
Обновлено в 18:30
Финансы
Экономист Никита Исаев: «Параметры бюджета Москвы впечатляют»
Как сообщил агентству «Ридус», Никита Исаев, экономист, председатель Президиума политсовета партии «Родина», директор Института актуальной экономики, параметры бюджета Москвы впечатляют: доходы уже в 2019 году запланированы в объёме 2,326 трлн. рублей, расходы - 2,602 трлн. рублей.
Обновлено в 18:59
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Рынок акций США замедлил падение в ходе торгов в пятницу
Американские фондовые индексы теряли 0, 7-0, 8 % в начале торгов в пятницу, но затем несколько замедлили падение, а Nasdaq даже перешел к росту вслед за технологическими компаниями.
Обновлено 23 ноября в 16:28
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 17:13
Финансы
Минэкономразвития обещает укрепление рубля
В принятом накануне федеральном бюджете России на будущий год и плановый период 2020–2021 годов инфляция обозначена в пределах от 3,8 процентов до 4,2. Ожидаемый среднегодовой курс доллара на протяжении трех лет — 64 рубля.
Обновлено в 22:00
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Официальные курсы доллара и евро снизились на 34 копейки
Курс доллара понизился на 34,18 копейки, составив 65,6067 рубля (65,9485 рубля на 22 ноября).
Обновлено в 16:22
Финансы
Россия в ближайшие годы останется главным покупателем золота в мире
Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре
По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом «Мечты».
Обновлено 23 ноября в 06:00
Финансы
Якутия в тройке лидеров по объему микрозаймов на Дальнем Востоке
В целом, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, общий объем выданных дальневосточникам займов сократился на 4,3%. Большая часть средств была выдана физическим лицам (4,3 млрд рублей).
Обновлено в 21:48