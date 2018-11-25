Энергетика
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Комсомольская правдавчера в 13:26
Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС вчера в 12:07
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Энергетика
Brent подорожала до $60 после обвала на 11%
Стоимость фьючерса на североморскую смесь марки Brent с поставкой в январе 2019 году выросла на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.
Обновлено в 03:43
Энергетика
«Ямал СПГ» провел первую перевалку СПГ борт-в-борт в Норвегии
"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщает "НОВАТЭК".
Обновлено в 03:48
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро
Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика
«Газпром» построит на Киринском месторождении еще пять скважин
«Газпром» объявил тендер на строительство «под ключ» дополнения к береговому технологическому комплексу и подводно-добычному комплексу на Киринском газоконденсатном месторождении, которое находится в Охотском море у берегов Сахалина.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Литва и Латвия превратились в асоциальные государства
Латвия с Литвой превратились в асоциальные государства: люди бегут из этих стран исторически рекордными темпами, потому что невозможно жить там, где заботу власти о людях заменил бесчеловечный социал-дарвинизм.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Почему в Якутии бензин становится «золотым»
Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено вчера в 02:24
Энергетика
Россия в сентябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 1,2%
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре 2018 года на 1,2%, следует из данных Росстата.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
На ТКНПЗ планируется очередной этап модернизации производства
На ТКНПЗ планируется построить ряд новых установок для расширения линейки производимых комплексом продукции.
Обновлено в 02:59
Энергетика
На Украине опять вырастут цены на газ
Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено 23 ноября в 07:16
Энергетика
В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона
Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.
Обновлено вчера в 09:51
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено 23 ноября в 11:38