Финансы
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Комсомольская правда13:26
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Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 12:34
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 16:01
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,67 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Финансы
Экономист Никита Исаев: «Параметры бюджета Москвы впечатляют»
Как сообщил агентству «Ридус», Никита Исаев, экономист, председатель Президиума политсовета партии «Родина», директор Института актуальной экономики, параметры бюджета Москвы впечатляют: доходы уже в 2019 году запланированы в объёме 2,326 трлн. рублей, расходы - 2,602 трлн. рублей.
Обновлено в 12:26
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 17:13
Финансы
Биржи Европы закрылись в основном ростом на фоне ослабления евро
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне удешевления евро к доллару, а также в рамках коррекции после снижения индексов в четверг, сдержали рост негативная статистика и опасения относительно мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено 23 ноября в 13:05
Финансы
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Норму, по которой информация о курсах валют может размещаться только в помещении банка, поддержал думский комитет по финансовому рынку.
Обновлено 23 ноября в 11:14
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Объём золота в российских резервах в октябре вырос на 1,4%
В октябре 2018 года объём золота в международных резервах России увеличился на 1,4% или на 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено 23 ноября в 06:48
Финансы
Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года
Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено 23 ноября в 06:09
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено 23 ноября в 07:39
Финансы
Кому положены 5 тысяч рублей?
Да, в бюджете есть графа: «Расходы на единовременную выплату 5 тыс. рублей. в 2019 г. – 26,2 млн рублей».
Обновлено вчера в 21:05