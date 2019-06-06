Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС02:44
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