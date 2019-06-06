Экономика
Кудрин предрек российской экономике слабый ростLenta.ru 03:51
Рост экономики России по итогам 2019 года не превысит одного процента, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
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