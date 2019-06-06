Экономика

Кудрин предрек российской экономике слабый ростLenta.ru 03:51

Рост экономики России по итогам 2019 года не превысит одного процента, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
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Председатель Счетной палаты РФ: У Петербурга огромный потенциал

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Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
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Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

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В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Бари Алибасов написал новое завещание

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Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения

В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:20
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Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
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Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 11:05
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
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Армия и оружие

Минобороны Греции призвало НАТО принять меры при покупке Турцией С-400

Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис, выступая в Вашингтоне на форуме, посвященному оборонной политике ЕС, заявил, что если Турция приобретет у России системы ЗРК С-400, то баланс сил в регионе изменится.
Обновлено в 15:27
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
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Власти Дагестана не намерены оказывать бюджетную поддержку «Анжи»

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти республики не намерены оказывать бюджетную поддержку "Анжи".
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
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Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Политика

Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
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Авто

Российский авторынок ускорил падение

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Обновлено в 06:51
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
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Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
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Мединский: прокатчик вырезал из «Рокетмена» полторы минуты

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На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
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В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
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