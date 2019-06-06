Кудрин поспорил с министром о российской экономикеLenta.ru 04:16

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

Происшествия При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.

Общество Тамбовская область попала в число самых чистых регионов России В число грязных попали Иркутская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская области и Красноярский края, а в число чистых – Тамбовская (лидер экологического рейтинга по итогам 2018 г.), Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Политика Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».

Политика Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.

Экономика Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.

Происшествия В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Гаджеты Дизайн Samsung Galaxy Note 10 раскрыт до презентации Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал в своем Твиттере качественные рендеры будущего Samsung Galaxy Note 10.

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Хоккей Лехтеря официально стал игроком СКА В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.

Шоу-бизнес Нюша впервые показала свою дочь Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.

Космос На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Авто Geely увеличивает гарантию на автомобили в России Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.

Происшествия Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.

Экономика «Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

Политика Администрация Зеленского обвинила Порошенко в провокации В пресс-службе президента Зеленского заявили, что администрация рассматривает данный факт как саботаж со стороны некоторых представителей МИД Украины и как осознанную провокацию со стороны команды Петра Порошенко.

Экономика Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.