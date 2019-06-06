Экономика

Кудрин поспорил с министром о российской экономикеLenta.ru 04:16

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
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Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

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Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

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Известия02:52

Глава Счетной палаты дал прогноз на развитие экономики России

Комсомольская правда02:51
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Тамбовская область попала в число самых чистых регионов России

В число грязных попали Иркутская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская области и Красноярский края, а в число чистых – Тамбовская (лидер экологического рейтинга по итогам 2018 г.), Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай.
Обновлено вчера в 03:49
Политика

Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Политика

Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Обновлено 03 июня в 08:07
Происшествия

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Обновлено в 04:02
Происшествия

В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Гаджеты

Дизайн Samsung Galaxy Note 10 раскрыт до презентации

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал в своем Твиттере качественные рендеры будущего Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:43
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Хоккей

Лехтеря официально стал игроком СКА

В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь

Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.
Обновлено в 05:07
Космос

На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Политика

Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев

Обновлено в 04:42
Авто

Geely увеличивает гарантию на автомобили в России

Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.
Обновлено в 01:25
Экономика

«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа

Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Политика

Администрация Зеленского обвинила Порошенко в провокации

В пресс-службе президента Зеленского заявили, что администрация рассматривает данный факт как саботаж со стороны некоторых представителей МИД Украины и как осознанную провокацию со стороны команды Петра Порошенко.
Обновлено в 04:52
Экономика

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Политика

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Обновлено в 01:45
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