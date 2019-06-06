Экономика
Кудрин поспорил с министром о российской экономикеLenta.ru 04:16
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
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