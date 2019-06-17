Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедностиАМИТЕЛ вчера в 02:32
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
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ЦБ предложил списывать весь долг при изъятии квартир
Сегодня, 19 июня 2019 года, Центробанк РФ предложил кредитным организациям списывать весь долг ипотечных заёмщиков при изъятии заложенной по кредиту недвижимости, даже если её реализация не полностью покрывает оставшуюся задолженность.
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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
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Армия и оружие
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