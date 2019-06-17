Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедностиАМИТЕЛ вчера в 02:32
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
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Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
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Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
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Пинк признается, что клип был снят ради удовольствия. Она подчеркнула, что "90 Days" — одна из ее любимых песен в альбоме "Hurts 2B Human".
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Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
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Обновлено вчера в 08:23
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:52
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Обновлено вчера в 20:30
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Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
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В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии не смогла забить сборной Венесуэлы.
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Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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Роберто Карлос высказался о ситуации с «Анжи»
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Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка
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Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
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Особую опасность представляют бактерии под названием Vibrio vulnificus, которые способны вызвать некротизирующий фасциит, способный привести к ампутации конечностей и даже к смерти.
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