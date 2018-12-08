Энергетика

Кудрин перечислил риски для российской экономики
Российская газета
07:18

Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы. Свою позицию Кудрин озвучил в кулуарах Общероссийского гражданского форума.
Российская газета07:18
Алексей Кудрин
Оно снижает мотивацию для повышения производительности как в добывающих сферах, так и в сфере продажи и переработки, и снижает эффективность экономической и бюджетной политики. В этом стиле я считаю, что это неправильно.
— Алексей Кудрин, российский политикВедомости 07:43
с чего всё началось

Кудрин перечислил риски для российской экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в краткосрочной перспективе рисками для российской экономики являются нефтяные цены, санкции, а также уменьшение числа трудоспособных граждан.
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