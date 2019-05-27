Экономика
Кудрин ожидает роста ВВП РФ в 2019 году ниже 1%Вести.Финанс вчера в 11:36
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Рост не изменил оценку роста ВВП России в 2019 г. - около 1% или ниже.
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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАССвчера в 08:09
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Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
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В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
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Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Футбол
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Президент РФС ответил на важные вопросы. За что "Чайку" и "Черноморец" подозревают в договорняке.
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Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
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В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
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В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
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Обновлено в 04:48
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На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
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Происшествия
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Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
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Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
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Обновлено в 05:29
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Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39