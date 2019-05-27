Кудрин ожидает роста ВВП РФ в 2019 году ниже 1%Вести.Финанс вчера в 11:36

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Рост не изменил оценку роста ВВП России в 2019 г. - около 1% или ниже.

Кудрин ожидает роста ВВП РФ в 2019 году ниже 1%

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