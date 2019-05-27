Экономика
Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51
Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАССвчера в 08:09
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Общество
Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых
За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
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Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
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В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
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Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
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Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд
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Обновлено вчера в 07:55
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Религия
Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом
Напомним, предстоятель признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли
Обновлено в 01:09
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Баскетбол
Дюрант пропустит первый матч с «Торонто», участие Казинса под вопросом
Участие центрового Демаркуса Казинса в первом матче серии финала находится под вопросом.
Обновлено в 01:49
Происшествия
SSJ-100 попросили перепроверить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Армия и оружие
Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Армия и оружие
«Нефритовый заяц» уходит в отрыв
В составе Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC), разрабатывающей и производящей стратегическое и тактическое ракетное вооружение, имеются НИИ информационных технологий, НИИ технологий «оборонительного» назначения № 2, НИИ летной техники № 3, НИИ носителей № 4, НИИ двигателей, НИИ № 9, База № 61.
Обновлено вчера в 22:52