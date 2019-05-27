Экономика

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:09

Подробнее о событии

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известиявчера в 08:32

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правдавчера в 08:20

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъвчера в 08:51

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАССвчера в 08:09

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:09

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалтвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Общество

Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых

За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье

Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой

Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Религия

Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом

Напомним, предстоятель признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли

Обновлено в 01:09
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Баскетбол

Дюрант пропустит первый матч с «Торонто», участие Казинса под вопросом

Участие центрового Демаркуса Казинса в первом матче серии финала находится под вопросом.
Обновлено в 01:49
Происшествия

SSJ-100 попросили перепроверить

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Армия и оружие

Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»

Обновлено вчера в 15:58
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Армия и оружие

«Нефритовый заяц» уходит в отрыв

В составе Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC), разрабатывающей и производящей стратегическое и тактическое ракетное вооружение, имеются НИИ информационных технологий, НИИ технологий «оборонительного» назначения № 2, НИИ летной техники № 3, НИИ носителей № 4, НИИ двигателей, НИИ № 9, База № 61.
Обновлено вчера в 22:52
Как работают Яндекс.Новости?
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