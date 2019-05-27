Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

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