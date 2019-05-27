Экономика

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:09

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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъвчера в 08:51

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известиявчера в 08:32

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:09

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАССвчера в 08:09

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правдавчера в 08:20

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалтвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Обновлено в 03:02
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав

Обновлено в 02:21
Политика

В Австрии парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Позже Штрахе ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные выборы в парламент, на посты ушедших министров от Австрийской партии свободы он назначил представителей своей партии, именно это вызвало недовольство оппозиции.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

В парке на севере Петербурга нашли тело младенца

В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Обновлено в 05:25
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Политика

Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа

Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Обновлено в 05:13
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели

Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт

Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве

В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Футбол

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Политика

Дискриминация российских судов, аресты: На Украине пригрозили Москве «жёстким ударом» за Керчь

Сама же Гудкова на страницах издания "Обозреватель" пригрозила Москве "жёстким ударом" за "демарш Кремля" против Международного трибунала.
Обновлено в 04:15
Авто

Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq

Новый двухдверный пикап Skoda, который до сих пор носит статус концепта, получит название Mountiaq (от англ. "Mountain" – гора).
Обновлено вчера в 09:00
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