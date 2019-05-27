Экономика
Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51
Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАССвчера в 08:09
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Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
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Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
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Обновлено вчера в 23:25
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
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Наука
В Крыму разработали прототип новых электродвигателей
Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
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Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
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Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
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Политика
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Экономика
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Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
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Армия и оружие
Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами
Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.
Обновлено в 02:35
Политика
В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 02:28
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Кино
Дэвид Харбор назвал финал «Очень странных дел» трогательным
В интервью Digital Spy он добавил, что немало времени в третьем сезоне уделено отношениям его героя – шерифа Джима Хоппера – и Одиннадцатой.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Иван Жидков мечтает об еще троих детях
Не все подписчики разделили желание Жидкова снова стать папой.
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Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Происшествия
СМИ: легкий самолет потерпел крушение в Канаде
Два человека стали жертвами крушения частного легкого самолета Cessna 170 рядом с международным аэропортом города Уайтхорс - столицы территории Юкон.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты
Samsung Galaxy M40 официально представят 11 июня
Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
Обновлено в 02:01
Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Обновлено в 03:00
Транспорт
В России придумали, как контролировать таксистов
Накануне в Госдуме предложили оснащать автомобили такси ГЛОНАСС, которая поможет контролировать режим отдыха и труда.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда
Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
Обновлено 26 мая в 09:55
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Экономика
Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09