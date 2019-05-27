Экономика

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%Коммерсантъ вчера в 08:51

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:09

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Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известиявчера в 08:32

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правдавчера в 08:20

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъвчера в 08:51

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАССвчера в 08:09

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:09

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалтвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Наука

В Крыму разработали прототип новых электродвигателей

Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Политика

Титов попросил Путина дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что бизнес-омбудсменам следует дать адвокатские полномочия в уголовном процессе, сообщает пресс-служба господина Титова.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами

Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.
Обновлено в 02:35
Политика

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 02:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Кино

Дэвид Харбор назвал финал «Очень странных дел» трогательным

В интервью Digital Spy он добавил, что немало времени в третьем сезоне уделено отношениям его героя – шерифа Джима Хоппера – и Одиннадцатой.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Иван Жидков мечтает об еще троих детях

Не все подписчики разделили желание Жидкова снова стать папой.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Происшествия

СМИ: легкий самолет потерпел крушение в Канаде

Два человека стали жертвами крушения частного легкого самолета Cessna 170 рядом с международным аэропортом города Уайтхорс - столицы территории Юкон.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Samsung Galaxy M40 официально представят 11 июня

Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
Обновлено в 02:01
Экономика

РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Обновлено в 03:00
Транспорт

В России придумали, как контролировать таксистов

Накануне в Госдуме предложили оснащать автомобили такси ГЛОНАСС, которая поможет контролировать режим отдыха и труда.
Обновлено в 02:30
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда

Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
Обновлено 26 мая в 09:55
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой

Обновлено в 01:53
Экономика

Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки

По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
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