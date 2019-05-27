Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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