Политика
Кудрин отреагировал на слова Путина фотографией с ГлазьевымСуть событий 10:41
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым, которую он коротко подписал: «Придрейфовал».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить её страну.
Обновлено вчера в 20:45
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Франции
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Политика
Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку
Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.
Обновлено в 08:28
Теннис
Федерер завоевал десятый титул в Халле
Обновлено в 08:48
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Космос
Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный
В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
Обновлено в 04:57
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола
Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Армия и оружие
Милиция ДНР: полковник украинской армии до смерти избил военнослужащую
Полковник Вооруженных сил Украины жестоко избил подчиненную, которая затем скончалась.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи
Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
Обновлено в 05:24
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Обновлено в 08:32
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьеры
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Потасовка во время гей-парада в Киеве попала на видео
В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства", участниками которого стали около 2,5 тысячи человек.
Обновлено в 10:18
Авто
Минский автозавод выпустил первую партию тягачей, соответствующих стандартам Euro 6
Еще в апреле минувшего года производитель из Минска реализовал свою первую грузовую машину, отвечающую требованиям Euro 6 - МАЗ 5440М9, ее купила организация из города Барановичи, занимающаяся автоперевозками за рубежом и в Беларуси.
Обновлено в 06:45
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41