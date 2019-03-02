Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»Известия 07:04

Чувство налогоплательщика мало развито в России, люди не интересуются тем, куда уходят их налоги. А 50% опрошенных ведомством считает, что Счетная палата занимается подсчетом голосов на выборах. Такое мнение выразил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены.

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», — цитирует чиновника ТАСС.

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