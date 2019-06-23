Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаТАСС 06:14

Но у нас нет системы 90-х годов. У нас нет таких долгов. Нет зависимости от МВФ. Золотовалютные запасы превысили 500 миллиардов долларов. Нет ничего подобного, когда по полгода не платили зарплату, когда денежное довольство не платили военным, когда жили на пенсию, да и ту не платили.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина. Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов.

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

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