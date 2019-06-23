Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаТАСС 06:14
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина. Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов.
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Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:16, Вашингтон
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