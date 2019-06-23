Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаТАСС 06:14

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина. Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов.
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Владимир Путин
Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.
— Владимир ПутинНакануне.Ru 06:05

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