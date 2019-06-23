Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаТАСС 06:14
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина. Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов.
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Но у нас нет системы 90-х годов. У нас нет таких долгов. Нет зависимости от МВФ. Золотовалютные запасы превысили 500 миллиардов долларов. Нет ничего подобного, когда по полгода не платили зарплату, когда денежное довольство не платили военным, когда жили на пенсию, да и ту не платили.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Урале после драки возле бара умер мужчина
Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года
Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 01:33
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео
Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.
Обновлено в 09:17
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Политика
Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?
Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Трамп прокомментировал новую возможную ядерную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней.
Обновлено в 10:04
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре
Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14