Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаТАСС 06:14

Но у нас нет системы 90-х годов. У нас нет таких долгов. Нет зависимости от МВФ. Золотовалютные запасы превысили 500 миллиардов долларов. Нет ничего подобного, когда по полгода не платили зарплату, когда денежное довольство не платили военным, когда жили на пенсию, да и ту не платили.

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Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

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