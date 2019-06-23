Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова ПутинаФАН 09:31

Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

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